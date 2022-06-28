В Европе массово отменяют рейсы: с чем это связано

В европейских аэропортах — хаос и длинные очереди. Все из-за нехватки персонала. Работники авиакомпаний бастуют, что приводит к отмене полетов.

В Европе летом отменят более 10 тысяч рейсов

Ограничения на поездки из-за COVID-19 уже сняты в большинстве стран ЕС, но пассажиры теперь сталкиваются со многими другими неудобствами. Так, из-за массовых забастовок сотрудников авиакомпаний, рейсы задерживают, а некоторые и вовсе отменяют.

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Впрочем, ожидается, что полетов в течение лета будет отменено еще больше – более 10 000 рейсов. Туристов предупреждают о срыве летних отпусков, поскольку отмена рейсов крупными авиакомпаниями нарушает график полетов.

Причина такой ситуации – забастовки экипажей Ryanair, easyJet, British Airways и других авиаперевозчиков.

Какие авиакомпании выходят на забастовки

Сотрудники Ryanair в Бельгии, Португалии, Франции, Италии и Испании бастуют с 25 июня по 2 июля. Они митингуют из-за низких зарплат и просят улучшить условия труда. При этом экипаж Ryanair в Великобритании на забастовки не выходил. Но заявил, что ситуация с рейсами в стране коснется 30 000 пассажиров.

В забастовках принимают участие пилоты и бортпроводники других крупных авиакомпаний. Среди них – easyJet, Volotea, Malta Air и Crewlink.

К слову, пилоты скандинавской авиакомпании SAS из Норвегии, Швеции и Дании анонсировали забастовку на 29 июня.

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