В ЕС запустили специальную горячую линию на украинском языке для людей, спасающихся от войны

Миллионы украинцев покинули свою страну из-за российской агрессии. Конечно, за границей у каждого появляется немало вопросов о пересечения границы, документов, трудоустройства и т.д.

В ЕС запустили специальную горячую линию для беженцев

Чтобы облегчить процесс выяснения нужной информации в ЕС, запустили специальную горячую линию на украинском языке для украинцев, которые спасаются от войны. Об этом заявила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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Еврокомиссия запустила специальную телефонную горячую линию на украинском языке для предоставления информации и помощи украинцам, спасающимся от российской агрессии,

– говорится в сообщении.

Позвонив по телефону, украинцы смогут получить:

широкий спектр полезной информации и ответы на вопросы по условиям въезда и путешествиям в ЕС;

возможности доступа к правам и услугам за границей – образование, работа или здравоохранение.

Связаться с горячей линией на украинском языке в пределах ЕС можно бесплатно по номеру 00 800 6 7 8 9 10 11, а также из ЕС по номеру +32 22 99 96 96 – стандартные международные тарифы.

Кроме того, горячая линия доступна и на официальных языках ЕС и на русском. Также дополнительно предоставляется бесплатная услуга обратного звонка.