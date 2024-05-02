У Wizz Air стартовала масштабная серия распродаж

К 20-й годовщине полета в Wizz Air запустили серию распродаж билетов. Она стартовала 30 апреля и продлится 20 дней. Людям рекомендуют не терять возможности и устроить себе настоящий билетный шопинг.

Все детали распродаж пока не раскрывают. Пассажиры будут узнавать, на что есть скидка в день ее действия. Следить за новостями стоит на официальном сайте лоукостера.

Обратите внимание Аэропорт с "Садами Семирамиды" вводит экосбор: авиатуристам какой страны это ударит по карману

Таким щедрым способом Wizz Air празднует 20-ю годовщину своих полетов. Напомним, что компания основана в 2003 году в Будапеште – венгерской столице.

Что происходит в Wizz Air в последнее время