В Вене открыли социальное пространство при Украинской греко-католической церкви: цель инициативы

В столице Австрии открылся украинский культурно-религиозный центр Open Space Barbareum. Название общественное пространство получило в честь первой греко-католической духовной семинарии, которая действовала при церкви Святой Варвары еще в 18 веке.

Во время презентации открытого пространства настоятель греко-католического центрального прихода Святой Варвары в Вене Тарас Шагала подчеркнул, что Barbareum – это прежде всего площадка для активизации общественных организаций Вены и всей Австрии. Кроме того, это место для общения, объединения и воплощения разнообразных творческих идей и инициатив.

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Что известно о центре Barbareum в Вене

Общественное пространство включает зал с небольшим кафе, которое будет работать только для своих, а также еще два помещения, которые сейчас находятся на стадии ремонта, для реализации творческих инициатив.

На открытии центра состоялся небольшой украинский концерт – выступила ведущая солистка Венской национальной оперы Зоряна Кушплер, бандуристка Елена Нечай-Носаль, виолончелист Михаил Бабич и ансамбль "Галичанка".

Мы планируем использовать это пространство прежде всего на благо церкви, однако готовы предоставлять его и для проектов, инициатив и мероприятий, которые, с одной стороны, помогут украинцам сохранить свою самобытность, а с другой – позволят им лучше интегрироваться в австрийское общество. Тарас Шагала Настоятель УГКЦ центрального прихода Святой Варвары в Вене

Что будет происходить в Barbareum

Команда проекта разрабатывает программу, как именно будет работать открытое пространство. Сейчас принято решение проводить регулярные встречи, которые будут начинаться ориентировочно в 19:00.

В частности, по понедельникам будет происходить "игровой вечер" – возможность встретиться и поиграть в шахматы или другие настольные игры. Каждый вторник планируют проводить занятия в "Школе вышиванки", а в конце рабочей недели украинцы будут собираться на "национальные вечеринки" в кафе.

Кроме этого, раз в месяц будет действовать акция "благотворительный кофе" – все средства за продажу выпечки и сладостей планируют отдавать на благотворительные инициативы. Также в Barbareum хотят проводить творческие вечера – литературные чтения, концерты, выставки, презентации и тому подобное.

Общественное пространство расположено по адресу Постгассе 18–12, рядом с церковью Святой Варвары, в самом сердце Вены.