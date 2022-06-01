В Вене украинцам разрешили еще месяц бесплатно пользоваться городским транспортом

Около 21 тысячи вынужденных переселенцев из Украины находятся в столице Австрии. С 1 июня в некоторых странах транспорт для украинцев станет платным.

Украинцам в Вене продлили бесплатный проезд

Впрочем, власти Вены решили продлить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте города для украинцев еще на месяц. Это разрешение было до конца мая, а теперь будет действовать еще месяц.

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Так, украинцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города – "Венскими линиями" до конца июня.

Кроме того, украинские беженцы также вправе бесплатно пользоваться до конца июня поездами Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB) и WESTbahn ("Вестбан").

В то же время бесплатная парковка на улицах города с 1 июня для автомобилей с украинской регистрацией все же станет платной. Украинским переселенцам с собственным автомобилем понадобится платная парковочная наклейка. Заявлений на получение такой наклейки в муниципальные районные управления подали пока около тысячи украинцев.

Новые правила бесплатного проезда в Европе

С 24 февраля Европа разрешила украинским беженцам бесплатно передвигаться по странам. Однако с 1 июня ряд государств ЕС изменяют правила пользования общественным транспортом.

В большинстве стран право на бесплатный проезд для украинцев сохраняется и дальше. Однако некоторые европейские государства частично отменяют свободный проезд уже с 1 июня. Речь идет о Польше, Швейцарии, Германии, Болгарии и Чехии. Для украинцев в этих странах будет действовать льготный проезд.