В Варшаве открыли современный музей искусства иллюзии: там появится уникальный театр

В Варшаве открыл свои двери для посетителей музей искусства иллюзии Magic Mind. Уже в ближайшее время на его базе появится и единственный в Польше театр иллюзии.

В музее представлено около 100 оригинальных экспонатов. Некоторые из них имеют чрезвычайную историческую ценность. В то же время другие – более развлекательного характера.

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Что можно делать в Magic Mind

В музее хранится, в частности, самое большое в мире зеркало Infinity Mirror. Это место для левитации, где можно сделать потрясающие фото и видео. Есть там и знаменитый водяной ящик Гудини, а также перевернутая и зеркальная комнаты.

Одной из особенностей музей Magic Mind есть комната с дополненной реальностью. Зайдя туда, можно в считанные секунды "оказаться", например, в африканских джунглях. Вокруг даже будут "гулять" дикие животные, поэтому эмоций будет достаточно.

В Польше открылся новый музей​ / Фото The Warsaw

Уникальные экспонаты в варшавском музее

Кроме развлекательных комнат, в музее можно увидеть множество оригинальных экспонатов, связанных со всемирно известными иллюзионистами. Есть, например, ключи Гарри Гудини – мастера освобождений от надежных замков. Также представлен номер газеты The Times с объявлением о его смерти. Есть и вещи одного из самых известных карточных фокусников Эда Марло. Он, кстати, был поляком, хотя в раннем возрасте эмигрировал в США. "В этой части музея гостей будет ждать иллюзионист, который не только расскажет об истории иллюзии, но и покажет некоторые приемы", анонсировал арт-директор Magic Mind.

Полный билет обойдется в 45 злотых (около 290 гривен). За семейный, то есть для 2 взрослых и ребенка, нужно заплатить 100 злотых (около 650 гривен). Льготный, действующий для детей от 3 лет, учащихся и студентов, стоит 25 злотых (примерно 160 гривен).