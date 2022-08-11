В Варшаве и Кракове открыли пункты приема украинских беженцев с особыми потребностями

В Польше постоянно открываются пункты приема беженцев из Украины. В этот раз такой открыли в Варшаве и Кракове.

Пункты приема украинских беженцев с инвалидностью в Польше

Они адаптированы к нуждам людей с различными видами инвалидности и хроническими заболеваниями, а также их семьям. Об этом сообщили на сайте Польско-украинской торговой палаты.

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Пункты создало польское общество "Mudita". Их цель – помочь беженцам, которые не решаются уехать из Украины или вынуждены покидать своих немобильных родственников из-за барьеров при передвижении, потребности в медицинском надзоре и неопределенности в чужой стране.

Отмечается, что пункты временного пребывания предназначены прежде всего для людей, только что прибывших в Польшу.

Они могут рассчитывать на:

приют, еду и уход;

поддержку персонала и волонтеров в поиске окончательного жилья (в Польше или другой стране), учитывая их особые потребности;

помощь в поиске врача;

получение номера PESEL или соответствующие льготы для людей с ограниченными возможностями.

Пункты работают в режиме 24/7 в Кракове и Варшаве. В каждом из них есть 40 коек, 2 реабилитационных кровати, туалеты и ванные комнаты, приспособленные для людей на колясках, игровая комната для детей, а также комната отдыха и релаксации.

Куда обращаться: контакты и адреса

Краков – ул. Ujastek 7

Номер телефона: +48 602 248 237

Электронная почта: punktkrakow@stowarzyeniemudita.pl

Координатор пункта в Кракове: Katarzyna Popielarz, тел. 792763713, e-mail: kpopielarz@stowarzyszeniemudita.pl

Варшава – ул. Czaszyńskiego 12

Номер телефона: +48 602 248 136

Электронная почта: punktwarszawa@stowarzyeniemudita.pl

Координатор пункта в Варшаве: Patrycja Smereczyńska-Singh, тел. 660704901, e-mail: patrycjasmereczynskasingh@stowarzyszeniemudita.pl