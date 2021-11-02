В Варшаве женщина сорвалась с высоты в ТЦ: это уже вторая смерть там за неделю

В торгово-развлекательном центре Złote Tarasy ("Золотые террасы"), расположенном в Варшаве, снова произошла трагедия. Женщина сорвалась с высоты. Спасти ее не удалось.

Трагический инцидент произошел 1 ноября примерно в 15:00. Травмы, которые получила женщина, были несовместимы с жизнью.

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Неизвестно, был ли это несчастный случай или самоубийство. В местной полиции сообщили, что погибшей было около 40 лет. Она сорвалась с высоты – с четвертого этажа на минус первый. Пока что правоохранителям не удалось установить личность жертвы и выяснить, что она делала в торговом центре.

На прошлой неделе там погиб мужчина

Несколько дней назад вечером 28 октября в том же торговом центре упал с высоты мужчина. По неофициальным данным, он сорвался с третьего этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь. Правоохранители пообщались со свидетелями трагедии. Впрочем, подробности о расследовании пока не сообщали.

Złote Tarasy – ТЦ в центре Варшавы

Офисный и торговый центр Złote Tarasy расположен вблизи железнодорожной станции "Варшава центральная". Общая площадь торгового здания составляет 205 000 квадратных метров. Внутри есть около 200 магазинов и ресторанов, гостиница, кинотеатр с 8 залами и подземный паркинг, вмещающий до 1 400 автомобилей. Также в офисном комплексе находится посольство Объединенных Арабских Эмиратов.

Где расположен торговый центр Złote Tarasy: смотрите на карте