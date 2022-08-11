В Ryanair заявили о завершении эры дешевых авиабилетов по 10 евро

Ирландская авиакомпания Ryanair известна по всему миру своими дешевыми билетами. Впрочем, лоукостер больше не будет предлагать полеты по самым низким ценам.

Ryanair больше не будет продавать билеты по 10 евро

Все из-за стремительного роста стоимости топлива. Директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что эпоха авиабилетов по 10 евро завершилась.

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По его словам, средний тариф авиакомпании вырастет с примерно 40 евро в прошлом году до примерно 50 евро в течение следующих пяти лет.

Нет сомнения, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы – тарифы за один евро, тарифы за 0,99 евро, даже тарифы за 9,99 евро – я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет,

– сказал О'Лири.

Он подчеркнул, что рост цен на топливо, приводящий к повышению цен на авиабилеты, также увеличивает счета за электроэнергию, сокращая имеющиеся доходы людей. Несмотря на это, глава лоукостера считает, что люди будут продолжать часто летать, несмотря на рост стоимости жизни.

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