В Польше готовятся провести турнир по мотивам "Игры в кальмара": детали от организаторов
Источник:The Warsaw
В Польше планируют провести необычное соревнование – Squid Fame по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" или же Squid Game. К счастью, речь идет не об игре на выживание.
Организаторы называют Squid fame первым в мире турниром по мотивам "Игры в кальмара". В то же время уверяют, что он не связан с сериалом, а лишь частично вдохновлен им.
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Кроме этого, они пообещали потенциальным участникам и зрителям "беспрецедентное зрелище, полное эмоций, соперничества, проблемам и интригующих интеллектуальных, ловких и спортивных головоломок".
Не будет никакого насилия и жестокого обращения с участниками, я в сериале. Главное в соревнованиях - здоровая конкуренция и веселье,
– отметили организаторы.
Объявленный денежный сбор
Организаторы турнира объявили денежный сбор на сайте zrzutka.pl и указали, что им нужно 333 333 злотых (около 2,2 миллиона гривен). 70% хотят направить на организацию мероприятия, а 30% – на главный приз. Если удастся собрать всю запланированную сумму, победитель получит 100 000 злотых, а это – более 665 000 гривен. По состоянию на вечер 20 октября уже собрали 550 злотых (более 3800 гривен).Справка. Соревнования состоится 30 апреля 2022 года. Его намерены транслировать онлайн. В турнире будут представлены этапы игры, которые касаются сериала Squid fame.
Каждый из участников сбора средств будет возможность предложить свое участие в турнире. Кроме этого, благотворители смогут выбирать участников соревнований, голосуя онлайн с помощью специальной программы.
Коротко о сериале "Игра в кальмара"
Источник: "Википедия"
- Это южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария является Гван Дон Хьок.
- Сериал с 9 эпизодов рассказывает о людях, которым нужны деньги. Поэтому они соглашаются на участие в детских играх. Победитель получит немало денег, но другие – погибнут.
- Мировая премьера состоялась 17 сентября 2021 на Netflix. За меньше чем месяц "Игра в кальмара" стал самым популярным сериалом на платформе.