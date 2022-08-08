В Кракове начали выселять украинцев из общежитий: в чем причина

Польша стала страной, приютившей наибольшее количество украинских беженцев. Некоторым разрешили бесплатно пожить в общежитии Ягеллонского университета.

В Кракове начали выселять украинцев из общежитий

Более 150 жителей университета в марте разрешили жить в общежитиях до 18 месяцев. Впрочем, уже сейчас работники обязали переселенцев из Украины покинуть комнаты до конца августа.

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Как оказалось, в конце августа финансирование от воеводства закончится, потому переселенцев и попросили уехать из общежития.

Чтобы избежать возможных внезапных и неожиданных действий, было принято решение встретиться с жителями, чтобы предупредить их об этом факте,

– прокомментировал Адам Копровский из пресс-службы университета.

В то же время украинцы, живущие в комнатах общежития, уверяют, что смогут платить за свое пребывание, однако частное жилье в Кракове для них слишком дорого. А кому-то и вовсе некуда возвращаться в Украину.

Поэтому с сегодняшнего дня начались индивидуальные консультации переселенцев с представителями университета. На этих встречах хотят узнать у каждого жителя, в какой помощи и поддержке они нуждаются, чтобы найти новое жилье и источник дохода, выехать из общежития и стать самостоятельными.

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