В Хорватии продают часть знаменитого "острова любви": за сколько можно стать владельцем
Источник:Reuters
Часть уникального острова Хорватии в форме сердца в Адриатическом море выставлена на продажу. Туристы прозвали эту часть Галесняка "островом любви".
Часть острова в форме сердца выставлена на продажу
Необитаемый остров в канале Пашман является одним из самых узнаваемых хорватских островков, и часть его предлагается потенциальным покупателям для застройки. Стать счастливым владельцем территории можно за 13 миллионов евро.
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Остров, на котором нет роскошных отелей, вилл и ресторанов, пользуется популярностью, в частности, у знаменитостей.
Бейонсе отпраздновала свой 39-й день рождения на острове, и она бывает там несколько дней или даже недель каждый год, Майкл Джордан был там в прошлом году, а также Джефф Безос,
– говорит Сильвестр Кардум, представитель собственника участка земли, выставленного на продажу.
Новому владельцу предлагают 40 тысяч квадратных метров, которые можно использовать для личных целей.
В Хорватии продают часть знаменитого "острова любви" / Фото Arya Stone
В Хорватии продают часть знаменитого "острова любви" / Фото ekornaexperience.com
Как выглядит "остров любви": смотрите видео
Средства от продаж планируют инвестировать в другое место, для развития местного сообщества.К слову, в 2019 году ученые с кафедры археологии Задарского университета Хорватии обнаружили на этом острове следы человеческого обитания 7 000 лет назад.