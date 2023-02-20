В Хорватии продают часть знаменитого "острова любви": за сколько можно стать владельцем

Часть уникального острова Хорватии в форме сердца в Адриатическом море выставлена на продажу. Туристы прозвали эту часть Галесняка "островом любви".

Часть острова в форме сердца выставлена ​​на продажу

Необитаемый остров в канале Пашман является одним из самых узнаваемых хорватских островков, и часть его предлагается потенциальным покупателям для застройки. Стать счастливым владельцем территории можно за 13 миллионов евро.

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Остров, на котором нет роскошных отелей, вилл и ресторанов, пользуется популярностью, в частности, у знаменитостей.

Бейонсе отпраздновала свой 39-й день рождения на острове, и она бывает там несколько дней или даже недель каждый год, Майкл Джордан был там в прошлом году, а также Джефф Безос,

– говорит Сильвестр Кардум, представитель собственника участка земли, выставленного на продажу.

Новому владельцу предлагают 40 тысяч квадратных метров, которые можно использовать для личных целей.



В Хорватии продают часть знаменитого "острова любви" / Фото Arya Stone



В Хорватии продают часть знаменитого "острова любви" / Фото ekornaexperience.com

Как выглядит "остров любви": смотрите видео

Средства от продаж планируют инвестировать в другое место, для развития местного сообщества.

, в 2019 году ученые с кафедры археологии Задарского университета Хорватии обнаружили на этом острове следы человеческого обитания 7 000 лет назад.