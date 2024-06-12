Тела, скелеты и тонны мусора: чем завершилась "генеральная уборка" Эвереста

Непальская армия завершила "генеральную уборку" Эвереста. На этот раз она длилась 55 дней. Находки просто шокируют. Чтобы очищать Эверест, нужно иметь просто стальные нервы.

Кроме Эвереста, чистоту наводили также на территории соседних гор Нупцзе и Лхоцзе. К сожалению, во время уборки выяснились трагические детали из истории вершин. В частности, обнаружили четыре тела и один скелет. Данных о людях, которые отдали свои жизни Эвересту, пока не раскрывают.

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Сейчас на Эвересте остаются более 200 тел. К сожалению, даже в XXI веке восхождение на вершину нельзя считать абсолютно безопасным.

Эверест начал вонять

Также во время уборки гору удалось очистить от 11 тонн мусора. С 2019 года их снесли с Эвереста – более 119. Людей просят не засорять гору.



Люди умудрились загрязнить Эверест / Unsplash

К слову, с 2024 года путешественников заставляют приносить собственные фекалии обратно в базовый лагерь, чтобы там провести утилизацию. Это сделали, чтобы хоть немного очистить Эверест и улучшить имидж туристической инфраструктуры. Представители местной власти заявили, что гора начинает вонять, и это – позор. Кроме того, среди некоторых путешественников начинают распространяться инфекционные болезни.