Это может испортить отдых: туристам в Риме сообщили о важном событии

Туристы, которые планируют посетить Рим в этом году, должны быть готовы к возможным препятствиям в путешествии. Сейчас по всему городу ведутся масштабные строительные работы, в результате чего многие дороги перекопаны или перекрыты.

В рамках подготовки к предстоящему празднованию Jubilee 2025 года в Ватикане начат масштабный проект реконструкции. Учитывая ожидаемый приток 32 миллионов туристов в город на это событие, власть усердно работает над тем, чтобы все необходимые ремонтные работы и улучшения были завершены вовремя.

Читайте также По цене апельсина: в Италии распродают дома по 3 евро

Туристов предупредили о масштабных строительных работах в Риме

Стремясь получить максимальную выгоду от этого праздника, Рим выделил миллиарды евро из государственных и европейских фондов на капитальный ремонт городской инфраструктуры. Это включает улучшение туристических достопримечательностей, транспортных узлов, парков, улиц и даже мусорных баков.

Строительные работы, продолжающиеся в городе, вызвали разочарование как среди местных жителей, так и среди путешественников. Наличие многочисленных строительных площадок и перекрытие дорог вызвали неудобства для жителей во время передвижения по городу. Так же путешественники столкнулись с трудностями в доступе к определенным туристическим объектам и фиксации живописных моментов из-за перебоев в работе.

В частности, пока все 3 фонтана на площади Пьяцца Навона, включая знаменитый Фонтан Четырех рек, забиты на реставрацию, как и фонтан эпохи Возрождения перед Пантеоном.

Однако мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери уверяет, что все это того стоит.

Это уникальная возможность провести структурные изменения и улучшить Рим. Мы собираемся получить более устойчивый, инклюзивный и инновационный город, который расширит свое исключительное наследие,

– заявил мэр.

По его словам, сейчас проводятся работы на 3 200 объектах, сосредотачиваясь на 322 ключевых проектах, имеющих решающее значение для будущего празднования. Среди этих проектов – амбициозный план Ватикана создать то, что рекламируется как "одна из самых красивых площадей в мире".