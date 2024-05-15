Популярный европейский пляж ввел колоссальные штрафы за песок

Сардиния – одна из любимых локаций для туристов, которые приезжают в Италию. Путешественников там охотно принимают. Однако для них ввели серьезный штраф.

Сардиния – одна из самых романтичных локаций Италии. Райский остров, расположен в Средиземном море, притягивает путешественников как магнитом. Однако им стоит обратить внимание на важную деталь: любоваться пляжами можно, а вывозить с них стихийные "сувениры" – нет.

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За что можно получить огромный штраф на Сардинии

Несмотря на все гостеприимство к туристам, Сардиния ревностно бережет свое природное наследие. На территории острова запрещено забирать с пляжей песок или камни. Последние путешественники часто любят привозить домой на память о морском отдыхе.

"Отличиться" туристы успели уже и в 2024 году. В частности, путешественников поймали с песком, камнями, сталагмитами и ракушками. Кроме того, одна немецкая семья "попалась" на том, что пыталась вывезти из Сардинии килограмм камней, которые подняли с морского дна.

Сейчас за милый пляжный "сувенир" можно получить штраф в размере 3 тысячи евро (более 120 тысяч гривен). Более того, если уж очень перейти сеть, грозит и заключение. Недавно такая участь постигла француза, который пытался вывезти с пляжа более 40 килограммов камешков.



Туристы разрушают райский уголок / Getty images

Экологи отмечают: если это будет продолжаться, количество пляжей на Сардинии существенно изменится.

Часть туристов, которые посещают Сардинию, тратят свое время на копание до 40 килограммов песка каждый. Но если учесть миллион туристов в год, то через несколько лет это значительно уменьшит количество пляжей,

– говорится в сообщении.

Активисты заявили, что люди уже успели вывезти из Сардинии тонны песка. Остров страдает от этого. Туристов призывают отдыхать и проводить время с наслаждением, однако не нарушать правила.