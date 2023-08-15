Оштрафовали на 500 злотых: в Польше наказали туристку за неудачное селфи

Неожиданный штраф получила туристка, которая просто сделала фото в "неудачном месте". Это селфи стоило ей 500 злотых.

Девушка сделала фотографию возле пограничного столбика на границе с Украиной. Это строго-настрого запрещено в Польше, поэтому туристку заставили уплатить штраф. Девушка объяснила, что только хотела сделать эффектное селфи, но это не убедило польских правоохранителей.

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"‎Дорогое" фото

Инцидент произошел на подкарпатском участке украино-польской границы. Там запрещено въезжать на пограничную дорожную полосу. Об этом сообщают на сайте польской Straż Graniczna. Исключение – промаркированные тропы в Бещадах.

21-летняя туристка хотела оставить память о своем путешествии и сделала селфи возле пограничного столбца вблизи территории Украины. Это заметили польские пограничники и наказали девушку на 500 злотых.

Украинцев в последнее время часто штрафуют на границе

Только за последний месяц украинцев несколько раз наказывали на огромные суммы при пересечении польской границы. Чего только стоят крайние случаи, когда двое украинцев должны были уплатить штраф в 56 000 злотых в сумме. И женщина, и мужчина незаконно провозили незадекларированные наличные деньги.

Эти два инцидента были зафиксированы в пунктах пропуска в Долгобычеве и Зосине. У украинца нашли 80 000 долларов наличными. Мужчина пытался провезти деньги тайком и даже не думал их декларировать, за что поплатился штрафом в 16 000 злотых.

Но еще больше поразила женщина, желающая контрабандой провезти огромную сумму – 166 000 долларов, 8 800 евро и 5 600 гривен. Незадекларированную валюту она спрятала в подушку и детское кресло. За такое нарушение женщина получила штраф в размере 40 000 злотых. Сумму изъяли прямо на месте.

Наличные деньги через украинско-польскую границу можно провозить суммой до 10 тысяч евро или в эквиваленте в другой валюте.