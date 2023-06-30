Полиция Италии нашла туриста, который выцарапал имя любимой на Колизее: что с ним будет

Карабинеры идентифицировали попавшего на видео нарушителя. Он с помощью ключей вырезал на стене легендарного Колизея надпись "Ivan+Hayley 23".

Поступок мужчины вызвал культурный шок во всем мире. Больше всего людей возмутило даже не то, что он осквернил выдающуюся историческую достопримечательность. А то, что когда нарушитель попал на видео, он выглядел очень довольным своим "подвигом" и улыбался.

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Кто он

По словам министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано, карабинеры установили лицо, которое "вероятно несет ответственность за нецивилизованный и абсурдный акт, совершенный в Колизее".

Этот поступок оскорбил всех в мире, кто ценит археологию, памятники и историю,

– добавил министр культуры Италии.

Теперь итальянская полиция знает имя нарушителя, идентифицировала его личность и работает над наказанием. Конечно, его данные не раскрывают, но сообщили, что турист приехал из Великобритании. Он путешествует вместе с девушкой, которой и посвятил свое "творчество" на стене римского амфитеатра – надпись "Ivan + Hayley 23".

Турист ключами поцарапал стену Колизея, чтобы оставить инициалы: смотрите видео

Что угрожает нарушителю

Также министр культуры Италии предположил, что дело будет передано в суд. Дженнаро Санджулиано надеется, что туриста-вандала строго накажут по итальянским законам. И если в ближайшее время состоится суд – Минкульт выступит истцом.

Если мужчину признают виновным в вандализме, ему грозит штраф в 15 000 евро или до 5 лет за решеткой.

это не единственный подобный случай: туристы довольно часто вредят Колизею. В 2020 году на ирландского туриста пожаловались полиции, потому что он также вырезал свои инициалы на стене. А в августе прошлого года американскую пару поймали, когда они оставляли свои инициалы на Арке Августа, еще одном 2000-летнем памятнике в Риме.