Американский турист разбил две статуи в музеях Ватикана, требуя встречи с Папой Римским

Нетерпеливый турист во время посещения музеев Ватикана взбунтовался и разбил две старинные скульптуры. А все потому, что ему не удалось увидеть Папу Римского.

Переполох в музеях Ватикана

Очевидно, что американец, отправившийся в отпуск в Италию, рассчитывал встретиться с Папой Римским. А когда его планам не суждено было сбыться, он устроил дебош, разбив на куски две бесценные древнеримские скульптуры. Таким образом, мужчина требовал встречи с понтификом. Инцидент произошел в музее Кьярамонте, являющемся частью музеев Ватикана.

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Пространство искусства содержит около 1000 произведений древней статуи и позиционирует себя как "одна из лучших коллекций римских бюстов" в мире. Однако два из них теперь ожидает неопределенное будущее после того, как турист их сокрушил.

Как описывают события, американец требовал встречи с Папой. Когда ему сказали, что тот не может к нему выйти, турист в гневе швырнул один римский бюст на пол. Когда он убегал, то по дороге сбил еще один.

Человек, который перевернул статуи, был остановлен полицией Ватикана и передан властям Италии,

– говорится в заявлении музеев Ватикана.