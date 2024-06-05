Италия кипит от возмущения: турист расписался на стене древнеримского дома возле Помпеев

Полиция Италии задержала самого "гениального" из туристов. Ему пришло в голову оставить свою подпись на стене древнеримского дома возле Помпеев. Здание пережило извержение вулкана Везувий.

Фортуна повернулась к горе-путешественнику другой стороной. Поэтому его немедленно задержали. Теперь вместо отпуска в райском уголке Италии его ждет ответственность за свои действия. На инцидент уже отреагировал Дженнаро Санджулиано – министр культуры Италии.

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Любое действие, наносящее вред нашему наследию, нашей красоте и нашей идентичности, должно быть наказано с максимальной строгостью,

– подчеркнул он.

Как ему пришла в голову такая "фантастическая" идея, турист пока не рассказал.



Турист оставил свой "автограф" на стене древнеримского дома / The Independent

Стоит заметить, что путешествия в Помпеи только набирают популярность. Каждый хочет воочию увидеть древний город, жизнь и расцвет которого так трагически оборвало извержение вулкана.

Во время отпуска женщину оштрафовали на 88 тысяч долларов

Между тем недавно в США женщину во время летнего отпуска была оштрафована на 88 тысяч долларов. Все потому, что ее дети перепутали и вместо пляжных ракушек, которые можно привезти домой как сувениры, случайно собрали моллюски. К счастью, судья пошел туристам навстречу. В результате женщина заплатила лишь 500 долларов штрафа.