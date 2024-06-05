Турист, посетивший 100+ стран, назвал самые красивые места мира

Путешественник, который посетил 100+ стран, поделился своим топом самых красивых мест мира. Интересно, что ни одно из них не вошло в топ самых посещаемых туристических локаций. Именно поэтому отдохнуть можно без толп.

При выборе самых красивых мест мира путешественник учитывал различные факторы. В частности, красоту пейзажей. Он признался, что именно природа вдохновляет больше всего.

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Какие места – самые красивые в мире

Национальный парк Столовая гора, расположен в Кейптауне. Над городом возвышается прекрасная и мощная гора. Если подняться на ее вершину (пешком или по канатной дороге), можно насладиться прекрасным видом на океан.

Озеро Блед в Словении. Путешественник отметил, что туристы часто недооценивают эту страну, расположенную возле Италии. В то же время Словения – просто фантастическая. В частности, также стоит посетить ее столицу Любляну – город драконов.



Озеро Блед – жемчужина Словении / Unsplash

Исландия. Фантастическая страна для людей, которые любят воду. Там расположены водопады, термальные лагуны, ледники, и гейзеры. Райский способ отдохнуть – понежиться в термальной ванне в Голубой лагуне.

Сальвадор. Страна с прекрасными пейзажами и уникальным колоритом. Сальвадор с радостью открывает туристам свои сокровища: золотые пляжи, древние вулканы, фантастические руины майя.

Великая океанская дорога (Австралия). Ее считают одной из самых прекрасных в мире. Путешествуя по дороге, можно насладиться уникальными австралийскими пейзажами.