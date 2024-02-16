Терпение лопнуло: самый "русский" город Турции массово избавляется от русских

Россияне, которые не собираются менять что-то в собственной стране, но хотят жить сытнее и богаче, массово выезжали в Турцию. А страна до поры до времени их принимала.

В то же время по состоянию на февраль 2024 года Турция начинает очищаться от россиян. Об этом сообщают российские СМИ, информирует Закордон 24.

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Турецкое правительство вдруг перестало выдавать россиянам вид на жительство. Кроме того, иностранцев, которые длительное время проживают на территории страны, тщательно проверяют.

Россияне массово выезжают из Анталии

Россияне – возмущены и шокированы. Сообщают, что в последнее время территорию пришлось покинуть уже около 40 тысячам граждан страны-агрессора.

В сети россияне угрожают, что Анталия может потерять статус наиболее "русского" города Турции. Трудно даже представить, как город это переживет. Особенно, учитывая, что Анталия заняла четвертое место в списке самых посещаемых городов мира, уступив лишь Стамбулу, Лондону и Дубаю.

На различных сайтах россияне пытаются как можно быстрее продать то, что ранее приобрели для жизни в Турции. В частности, говорится о телевизорах, стиральных машинах, посудомойках и тому подобному.

Как реагируют граждане Турции

Похоже, местные жители уже изрядно устали от нашествия россиян. Они отмечают, что из-за них в стране возникла инфляция. Цены на продукты выросли в несколько раз. Теперь, когда россияне уедут, можно будет рассчитывать на возвращение к лучшей жизни.