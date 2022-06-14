Турция ввела ограничения на проживание иностранцев в стране: что изменилось

Правительство Турции приняло решение ограничить допустимое количество иностранцев, которые могут проживать в ряде районов и городов страны. Это значит, что государство сокращает квоту.

Турция вводит квоты на проживание иностранцев

Так, с 1 июля в каждом районе смогут проживать не более 20% иностранцев, то есть квота уменьшится еще на 5%. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойло.

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Решение о сокращении квоты закроет более 1 200 районов для заселения иностранными гражданами. При этом конкретный список районов и городов пока не обнародован.

С 1 июля 2022 года мы решили снизить ставку, которая составляла 25% до 20%. Так, 781 микрорайон увеличен до 1 200 закрытых. То есть виды на проживание на этих территориях больше не будут предоставляться,

– добавил Сулейман Сойлу.

Отмечается, что ограничения будут распространяться как на иностранцев с видом на жительство, так и на лица со статусом защиты.

По словам Сойла, соответствующие меры были приняты на фоне растущего общественного недовольства мигрантами. Дело в том, что в последние годы в Турции наблюдается наплыв сирийских беженцев – их общее количество уже 3 миллиона человек.

Кроме того, власти Турции ограничили право получения вида на жительство для иностранцев, которые первоначально приезжали со студенческими визами или визами на лечение в стране.

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