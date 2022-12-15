Турция вводит туристический налог на проживание: кто и сколько будет платить

Власти Турции ввели новый налог для туристов. Путешественникам придется дополнительно платить за проживание в отелях и других объектах размещения.

Так, в Турции будут взиматься так называемый туристический налог за проживание в отелях, пансионатах, кемпингах, гостевых домах, мотелях и других объектах размещения. Новые правила для путешественников вступят в силу с 1 января 2023 года.

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Сколько и кому придется платить налог на проживание в Турции

Ставка налога составит 2% от стоимости проживания. Кроме этого, налогообложению подлежит любая услуга, которая продается вместе с ночевкой. Следовательно, за питание, развлекательные услуги, пользование бассейном, спортивными, термальными и другими подобными зонами, которые предлагаются в объекте размещения, также будет взиматься сбор в размере 2% от стоимости.

Будут облагаться налогом также следующие концепции размещения: "ночлег+завтрак", "полупансион", "полный пансион", "все включено", "ультра все включительно".

Новый сбор будет распространяться на все частные отели, отели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Налог будет взиматься непосредственно объектами размещения. При оформлении налог будет автоматически включаться в стоимость.

Кто не будет платить налог на проживание

Студенты и учащиеся, проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах.

Представители дипломатических миссий и организаций с дипломатическим статусом.

Этот налог планировали ввести еще в 2020 году, но его реализацию отложили из-за пандемии коронавируса и протестов сотрудников гостиниц.