Уже каждый второй работодатель взял на работу украинцев в Польше

Трудоустройство украинцев в польских компаниях растет. Почти каждый второй предприниматель имеет наемных работников из Украины, это на 15% больше года назад.

Украинцы в Польше

С начала войны в Украине трудоустройство украинцев в компаниях Польши постоянно растет, что понятно следствием большого потока беженцев. По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года границу из Украины в Польшу пересекли 10,5 миллиона человек. Трафик в другом направлении составляет 8,6 миллиона человек.

Также на тему Biedronka и Lidl приглашают на работу украинцев: какую зарплату обещают

По данным МВД страны, с момента российской агрессии на PESEL в Польше подали 1,5 миллиона украинцев. Большинство взрослых беженцев устраиваются на работу или открывают бизнес в Польше. Определенной проблемой является то, что среди беженцев однозначно больше женщин. А до начала войны мужчины из Украины гораздо чаще работали в Польше.

Как изменился рынок пращи в Польше

Люди трудоспособного возраста, которые нашли убежище в Польше после начала войны и хотели работать, легко оказывались на рынке труда. Наиболее ярко свидетельствует статистика Учреждения социального страхования (ZUS). В конце февраля 2023 года 1,063 миллиона иностранцев уплатили взносы, из них 738,6 тысячи украинцы,

– говорит Кшиштоф Инглот, основатель Personnel Service и эксперт рынка труда.

Это свидетельствует, что все больше украинцев работают в фирмах Польши. Сейчас почти каждый второй предприниматель заявляет, что у него наемные работники из Украины. Это на 7% больше по сравнению с опросом в ноябре 2022 года и на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

Работников из Украины чаще всего устраивают на рабочие должности. Такой ответ дали 56% компаний. Это явилось постоянной тенденцией с начала исследования. 50% из них получают до 30 злотых в час.

В следующие 12 месяцев 30% компаний планируют трудоустраивать украинцев, что почти так же, как и в предыдущем выпуске опроса. Интересно, что приток новых людей в компании не повлек за собой рост безработицы в Польше. В масштабах страны он остается на том же уровне, что и год назад.