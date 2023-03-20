После начала российско-украинской войны в польской торговой отрасли количество работников из Украины резко возросло. Со всем тем, магазины Польши и дальше приглашают на работу украинцев и обещают достойную оплату труда.

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Около 2 тысяч украинцев работают в Biedronka

Перед началом войны в сети Biedronka работало около 1800 иностранцев, большинство из которых были выходцами из Украины. На начало 2023 года это количество составляет более 2 тысяч человек,

– сообщила Марта Сливинская, старший менеджер по брендингу Biedronka.

Если говорить о занимаемых должностях, то украинцы чаще всего работают продавцами-кассирами или кладовщиками. Кроме того, некоторые граждане Украины также исполняют обязанности, например, заместителя руководителя, руководителя магазина или менеджера по маркетингу.

Lidl трудоустроил 500 граждан Украины

В сети Lidl Polska заверили, что "внимательно следят за событиями в Украине и принимают меры помощи". Группа, в которую входит Lidl Polska, выделила более 47 миллионов злотых в помощь пострадавшим от войны гражданам Украины.

Большинство наших сотрудников из Украины заняты на разных должностях в магазинах и распределительных центрах. В основном они трудятся полный рабочий день. Мы запустили специальную линию помощи этим людям, которая работает на их национальных языках. Мы также предоставляем им доступ к курсу польского языка и помощь в получении разрешений, необходимых для работы в Польше,

– рассказала Александра Робашкевич, руководитель отдела корпоративных коммуникаций в Lidl Polska.

Кроме того, сотрудникам, уехавшим в Украину эвакуировать своих родных, Lidl гарантирует возможность возвращения на работу.

Какие зарплаты у Biedronka и Lidl

Lidl и Biedronka являются наиболее высокооплачиваемыми работодателями в области розничной торговли. Продавец-кассир, начинающий работать без опыта, может заработать почти 4000 злотых брутто. У Biedronka зарплата кассира колеблется от 3950 злотых брутто до 4550 злотых брутто, а в Lidl – от 3750 злотых брутто до 5050 злотых брутто. Зарплаты на складах начинаются примерно от 4300 злотых брутто.