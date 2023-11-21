Молодые украинки получили детскую премию мира за разработку приложений для беженцев

Три девушки из Украины получили детскую премию мира за свои приложения для помощи переселенцам. Они разработали программу для детей, которые были вынуждены бежать от войны.

Талантливые девушки получили за свою разработку международную детскую премию мира во время церемонии в Лондоне. Что известно об украинках и как они создавали свои приложения – далее в материале.

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Молодые разработчицы получили престижную награду в Лондоне

18-летняя София Терещенко, 17-летняя Анастасия Демченко и 17-летняя Анастасия Феськова разработали несколько приложений для детей-беженцев. Девушек поразил репортаж в новостях об одиноком ребенке, который плакал на украинско-польской границе. И они решили помочь всем малышам, оказавшимся за границей без родителей.

Украинки скоординировались онлайн и создали программу для детей, которые вынуждены были покинуть свою страну. Приложение помогает ребенку разобраться, где именно он находится и каким образом ему попросить о помощи.

А еще одно приложение девушки создали для детей постарше. Оно помогает привыкнуть и интегрироваться в социальную жизнь страны, в которой они временно поселились.

Талантливых украинок наградили в Лондоне 17 ноября. Именно в Великобритании проживает София Терещенко вместе со своей мамой. После 24 февраля они переехали в Кембриджшир, а в Украине остались брат Софии и ее отец. Девушка рассказала, что их семья всегда была очень дружной и крепкой, поэтому разлука для них невыносима.

Украинки получили детскую премию мира в Лондоне / Фото KidsRights Foundation

На церемонию награждения также прибыла еще одна разработчица приложений Анастасия Феськова.

Пора взрослым взять на себя ответственность за свои действия, которые затрагивают детей. Как бы мы ни хотели, чтобы у всех детей было безопасное и мирное детство. Мы понимаем, что реальность сейчас другая. Мы надеемся создать лучшее будущее для детей, независимо от того, кто они и откуда,

– сказала 17-летняя Анастасия.

При разработке приложений девушки находились в 3 разных странах: США, Великобритании и Японии.

"‎Refee" – это приложение, предназначенное для детей от 4 до 11 лет. Когда они прибывают в новую страну, оно помогает им отыскать всю подходящую информацию. Программа подсказывает первые шаги, чтобы дети могли получить доступ к основным потребностям, таким как убежище и еда.

"‎SVITY" – это приложение для переселенцев от 16 лет. Оно помогает интегрироваться в новую страну и налаживает общения между детьми-беженцами и детьми из принимающих стран.

На кого оставить ребенка в Польше, если нужно уехать из страны

Украинские беженцы за границей сталкиваются с ситуациями, когда необходимо уехать по делам в Украину. Это могут быть вопросы с документами или другие уважительные причины. В таких случаях возникает необходимость оставить на кого-нибудь своих несовершеннолетних детей.

В Польше нельзя оставлять детей с друзьями или соседями. Это нарушение закона. Кто может определенное время присмотреть за детьми в Польше и куда обращаться – читайте в этом материале.