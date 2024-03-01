Романтическое путешествие может обернуться разводом: все из-за "гостиничных" привычек - что делать

Казалось бы, что может быть лучше отпуска, проведенного вместе со своим любимым человеком в каком-то красивом месте. Однако, недавнее исследование показало, что 33% американских пар расстаются именно после совместного отдыха.

Что показало исследование?

81% американцев считают парные поездки в отпуск отличным способом попробовать что-то новое, укрепить связь и стать ближе друг к другу. При этом 33% опрошенных заявили, что расстались во время отпуска из-за туристических привычек партнера.

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Еще 88% участников опроса заявили, что поведение их партнера в поездках отбило у них желание путешествовать совместно.

При этом исследование выявило пять основных причин, из-за которых влюбленные ссорятся на отдыхе. Также рассказали, как этого избежать:

Пользование минибаром

Ни для кого не секрет, что цены на товары в минибарах отелей завышены. И именно партнер, который не позволяет своей паре брать продукты из минибара, потому что это слишком дорого, очень раздражает туристов.

Чтобы избежать таких споров, парам, которые не желают себя ограничивать, советуют выбрать отдых на курорте, что работает по системе "все включено" – тогда не придется нервничать из-за каждого лишнего шоколадного батончика или бутылки пива.

Беспорядок

Совместное проживание в одной комнате может оказаться настоящим испытанием во время длительных поездок или в небольших помещениях, особенно если партнер любит оставлять беспорядок. Нет ничего хуже, чем видеть разбросанные повсюду вещи, через которые приходится переступать или переставлять каждый раз, когда вам нужно воспользоваться общим пространством. 24% опрошенных признали, что такое поведение партнера может испортить поездку.

Чтобы избежать споров, неряшливым туристам советуют выбирать отели, которые предлагают ежедневную уборку.

Немедленная распаковка

Хотя никто не любит путешествовать с неряшливыми партнерами, партнер, который сразу же распаковывает вещи, раздражает многих туристов ничуть не меньше. Здесь выход один – доверить свой багаж сотрудникам отеля.

Одного из пары может бесить немедленная распаковка вещей / Фото Unsplash

Все свое беру с собой

Оказывается, немало людей любят брать с собой на отдых любимую подушку или постельное белье, потому что им якобы на них комфортнее спать, а на гостиничных заснуть не получается. Однако если для тех, кто путешествует на собственной машине, это не такая уж и большая проблема, то для тех, кто летит самолетом и не хочет переплачивать за багаж, все значительно сложнее.

Однако, и гостиничная индустрия не стоит на месте – отели постепенно начинают предлагать гостям "меню подушек", которое предлагает различные типы подушек на выбор клиента.

Дополнительная ответственность

Оба партнера приезжают в отпуск отдыхать, и никто не хочет быть тем, кто вынужден за всем постоянно следить – например, контролировать, не забыл ли партнер ключи в номере. Современные отели уже предлагают цифровые ключи от номеров, управление которыми осуществляется с помощью приложения на телефоне.

Туристам, которые уже путешествовали со своим партнером ранее и их что-то не устраивало, советуют выбирать отели с такими функциями, что помогут "смягчить удар".