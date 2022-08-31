В Германии с 1 сентября подорожает проезд

Впрочем, уже с 1 сентября кое-что изменится. Страна приняла решение о подорожании проезда.

Заметьте В Германии с 1 сентября будут действовать новые правила пребывания для украинцев

Так, как сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, с первого дня осени будут введены новые тарифы – стоимость билетов будет расти.

Удорожание связано с тем, что предстоит зимний сезон, а с ним и рост цен на электроэнергию и дизельное топливо, что повлияет на стоимость тарифов на проезд.

Известно, что в Нюрнберге с сентября цена вырастет на 3%, в Штутгарте – на 4,9%. В регионе Рейн-Майн стоимость проезда выросла на 3,9% еще в июле.

Возможно, летние билеты заменят зимними. Если летом было достаточно заплатить 9 евро в месяц, то теперь, возможно, подорожает проездной – билет за 69 евро в месяц, который будет действовать на весь общественный транспорт. Эта инициатива пока на рассмотрении,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что некоторые перевозчики выступают за продление срока действия летних проездных до конца октября. По их мнению, это позволило б найти решение, выгодное как для пассажиров, так и для транспортных компаний. Кроме того, есть вероятность, что зимние билеты будут стоить 29 или 49 евро.

В то же время будут ли действовать какие-либо специальные льготы для украинских беженцев, пока не уточняется.