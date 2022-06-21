Топливный туризм в Венгрию: во сколько обойдется бензин украинским водителям в соседней стране

Топливный кризис в Украине местами спровоцировал так называемый топливный туризм. Поэтому в Венгрии стали продавать бензины, дизель или газ иностранцам значительно дороже.

Учитывая, что правительство Венгрии заморозило тариф на горючее еще в ноябре прошлого года, в стране можно заправиться дешевле по сравнению с другими европейскими государствами. Цены на бензин примерно на евро меньше, чем в среднем по Европе.

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Поэтому в Венгрию ринулись иностранные водители, чтобы сэкономить на заправке авто. Так, на АЗС венгерского города Эстергом на границе со Словакией начали ездить словаки. Ведь литр бензина там стоил 480 форинтов или 1,30 доллара, а не около 2,1 доллара, как в той же Словакии.

Но власти Венгрии ввели систему двойного ценообразования на АЗС страны, по которой автомобили с иностранными номерами заправляются по рыночным ценам на бензин. То есть, все иностранцы должны платить за топливо на 70% больше, чем венгры.

Цены на бензин А-95 в разных странах по состоянию на середину июня 2022 года

Австрия 2.03 евро

Азербайджан 0.56 евро

Албания 2.00 евро

Андорра 1.75 евро

Бельгия 2.08 евро

Беларусь 0.67 евро

Болгария 1.62 евро

Босния и Герцоговина 1.64 евро

Великобритания 2.10 евро

Греция 2.38 евро

Грузия 1.26 евро

Дания 2.52 евро

Латвия 2.03 евро

Эстония 2.10 евро

Ирландия 1.97 евро

Исландия 2.47 евро

Испания 2.05 евро

Италия 1.95 евро

Кипр 1.77 евро

Литва 2.04 евро

Лихтенштейн 2.05 евро

Люксембург 1.98 евро

Мальта 1.33 евро

Молдова 1.69 евро

Монако 2.24 евро

Нидерланды 2.34 евро

Германия 1.93 евро

Норвегия 2.57 евро

Северная Македония 1.80 евро

Польша 1.69 евро

Португалия 2.15 евро

Россия 0.86 евро

Румыния 1.68 евро

Сан Марино 1.79 евро

Сербия 1.67 евро

Словакия 1.88 евро

Словения 1.54 евро

Турция 1.45 евро

Венгрия 1.9 евро

Украина 1.63 евро

Финляндия 2.51 евро

Франция 2.08 евро

Хорватия 1.82 евро

Чехия 1.90 евро

Черногория 1.62 евро

Швейцария 2.06 евро

Швеция 2.25 евро.

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