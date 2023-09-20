Где украинцы отдыхали на море этим летом: 5 самых популярных направлений
Источник:РБК-Украина
Этим летом граждане Украины отправились в путешествие не только по Родине, но и организовывали отдых на море с детьми. Они выбирали пункты назначения, к которым можно добраться на автобусе или самолете.
Какие страны были самыми популярными среди украинцев летом 2023 – узнайте дальше!
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Топ-5 стран, куда украинцы ехали на море
Летом 2023 туроператоры организовывали путевки немалого количества украинцев. Так, например, JoinUP! отправил на отдых за границей 98498 туристов. За этот же период 2022 года – только 41 094.
Наибольший интерес возрос за год в Турцию (39 126 туристов против 21 781 в 2022 году), Египта (20 214 туриста против 2 919 в 2022 году) и Черногории (16 631 турист против 3 554 в прошлом году). Эти страны выбрали более 77% всех туристов, уехавших в отпуск за пределы Украины в течение лета 2023 года. Эти направления являются лидерами наиболее запрашиваемыми для отдыха с детьми.
В этом году самыми популярными были:
- Турция;
- Египет (в 2022 году – Болгария);
- Черногория;
- Греция (в 2022 году – Египет);
- Албания (в 2022 году – Греция).
Также в 2023 году отдых за рубежом ощутимо подорожал по сравнению с ценами прошлого года.
- Турция подорожала на 34,7%;
- Египет – на 16,9%;
- Черногория – на 25%;
- Греция – на 51,7%.
Но Болгария стала более доступной – средняя стоимость отпуска уменьшилась на 6%.
Куда украинцы ездили на море в 2023 году / Фото UnSplash
Спрос на автобусные туры вырос
Спрос на автобусные туры вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. В течение этого лета 12 244 туриста выбрали автобусные путешествия с туроператором, что значительно больше по сравнению с 4 397 туристами, зафиксированными за тот же период прошлого года.
Интересно, что полеты возможны только из иностранных аэропортов, привлекательность авиатуров среди украинцев остается неизменной. В течение лета 80 652 туриста выбрали авиапутешествия, в отличие от всего 26 984 туристов, которые выбрали этот вид транспорта за соответствующий период 2022 года.
Аэропорт в Кишиневе выделяется как наиболее предпочтительный пункт отправки для украинских путешественников.
Украинцы планируют отпуска заранее
В этом году украинские туристы стали планировать отдых через несколько недель. Сроки раннего бронирования вернулись к доковидным временам. Тогда путешественники бронировали отдых в среднем за 22 дня. Во время пандемии и в 2022 году туристы не рисковали оплачивать заранее путевки – в эти годы срок раннего бронирования сократился до 15 дней.
Пока это единственный показатель, вернувшийся к уровню к пандемии.