Где украинцы отдыхали на море этим летом: 5 самых популярных направлений

Этим летом граждане Украины отправились в путешествие не только по Родине, но и организовывали отдых на море с детьми. Они выбирали пункты назначения, к которым можно добраться на автобусе или самолете.

Какие страны были самыми популярными среди украинцев летом 2023 – узнайте дальше!

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Топ-5 стран, куда украинцы ехали на море

Летом 2023 туроператоры организовывали путевки немалого количества украинцев. Так, например, JoinUP! отправил на отдых за границей 98498 туристов. За этот же период 2022 года – только 41 094.

Наибольший интерес возрос за год в Турцию (39 126 туристов против 21 781 в 2022 году), Египта (20 214 туриста против 2 919 в 2022 году) и Черногории (16 631 турист против 3 554 в прошлом году). Эти страны выбрали более 77% всех туристов, уехавших в отпуск за пределы Украины в течение лета 2023 года. Эти направления являются лидерами наиболее запрашиваемыми для отдыха с детьми.

В этом году самыми популярными были:

Турция;

Египет (в 2022 году – Болгария);

Черногория;

Греция (в 2022 году – Египет);

Албания (в 2022 году – Греция).

Также в 2023 году отдых за рубежом ощутимо подорожал по сравнению с ценами прошлого года.

Турция подорожала на 34,7%;

Египет – на 16,9%;

Черногория – на 25%;

Греция – на 51,7%.

Но Болгария стала более доступной – средняя стоимость отпуска уменьшилась на 6%.

Куда украинцы ездили на море в 2023 году / Фото UnSplash

Спрос на автобусные туры вырос

Спрос на автобусные туры вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. В течение этого лета 12 244 туриста выбрали автобусные путешествия с туроператором, что значительно больше по сравнению с 4 397 туристами, зафиксированными за тот же период прошлого года.

Интересно, что полеты возможны только из иностранных аэропортов, привлекательность авиатуров среди украинцев остается неизменной. В течение лета 80 652 туриста выбрали авиапутешествия, в отличие от всего 26 984 туристов, которые выбрали этот вид транспорта за соответствующий период 2022 года.

Аэропорт в Кишиневе выделяется как наиболее предпочтительный пункт отправки для украинских путешественников.

Украинцы планируют отпуска заранее

В этом году украинские туристы стали планировать отдых через несколько недель. Сроки раннего бронирования вернулись к доковидным временам. Тогда путешественники бронировали отдых в среднем за 22 дня. Во время пандемии и в 2022 году туристы не рисковали оплачивать заранее путевки – в эти годы срок раннего бронирования сократился до 15 дней.

Пока это единственный показатель, вернувшийся к уровню к пандемии.