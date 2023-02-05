Как провести зимний уикенд в Испании: 3 лучших термальных источника Каталонии
Источник:телеграм-канал Испания
Немногие ассоциируют Испанию с холодом и тем более с зимним отдыхом. Но страна может похвастаться не только широкими пляжами, но и заснеженными ландшафтами.
Так, о горнолыжные курорты Испании мы уже рассказывали, а сегодня же поделимся идеями ленивого зимнего отдыха. Если вы любите зимние купания, то в Каталонии можно посетить термальные источники. Что может лучше, чем понежиться в тёплой воде в окружении снежных пейзажей.
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Термальные источники в парке Parc de Sant Guillem (Llívia)
В начале января в парке Parc de Sant Guillem открыли термальный источник, который можно посетить бесплатно. В комплексе есть три небольших бассейна, один большой, вмещающий до 80 человек, и сауна. Температура воды составляет +38ºC. Самые смелые посетители комбинируют погружение в воду со снежным забегом.
La Fontcalda
Если вы любите пешие прогулки и активный отдых на свежем воздухе, то советуем отправиться в этот небезызвестный термальный источник. Река Каналетес протекает между скалами, образуя природные бассейны, где температура воды составляет около +28ºC. Есть возможность припарковать машину в 900 метрах от источников и отправиться на прогулку по окрестностям перед погружением в воду. Посещение бесплатное.
Baronia de Les
Этот вариант уже платный, но обращает внимание благодаря своей истории. В этой зоне были найдены алтари и другие предметы, доказывающие, что источники служили римскими термами сотни лет назад. Они расположены в центре долины Val d'Aran, поэтому при купании можно наслаждаться прекрасными природными пейзажами этой зоны.