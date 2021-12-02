"Тело превратится в желе": в Польше предлагают изменить способ захоронения жертв COVID-19

В правительство поступило обращение с просьбой изменить действующие положения о захоронении людей, умерших от коронавируса. Тела людей вместо этого предлагают подвергать кремации.

Обращение направил Президент Польской похоронной ассоциации Кшиштоф Волицкий. В частности, мужчина раскритиковал Указ министра здравоохранения, в котором говорится о требовании класть тело в полиэтиленовый пакет.

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Если такой пакет плотный, то через 10 – 15 лет тело буквально превратится в желе,

– уверяет Кшиштоф Волицкий.

Президент Польской похоронной ассоциации требует установить порядок кремации тел умерших от коронавирусной инфекции. По его словам, если бы COVID-19 попал в список инфекционных заболеваний, тогда труп пришлось бы похоронить в течение суток, а в начале пандемии санэпид объяснил, что это создаст проблемы с организацией захоронения.

Итак, господин Волицкий акцентирует внимание на том, что процедуру захоронения жертв COVID-19 можно сделать более быстрой, более гуманной и экологичной.

К слову, распоряжение Минздрава от апреля 2020 дает указания, как обращаться с трупами инфицированных людей. Согласно документу для проведения дезинфекции необходимо положить тело в защитный герметичный пакет вместе с одеждой или больничным покрывалом.