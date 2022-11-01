С 1 ноября в Польше будут действовать новые правила по техосмотру авто

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2022 года, в Польше начали действовать новые правила для автомобилистов. Согласно новшествам, технический осмотр транспортных средств станет более углубленным. Однако это касается не всех владельцев машин.

Так, согласно приказу Министерства инфраструктуры касаемо обязательного технического осмотра транспортных средств, диагносты обязаны проверить работу системы eCall. Правда, изменения, которые вступили в силу 1 ноября 2022, будут касаться только некоторых новых автомобилей.

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Что такое система eCall

eCall используется в автомобилях по всему ЕС. Система автоматически набирает номер экстренной помощи 112 в случае серьезной аварии. Ее можно запустить вручную, нажав соответствующую кнопку. Она работает во всех странах Европы и, независимо от местоположения, подключается к ближайшей сети и сообщает центр экстренной помощи.

Система также отправляет минимально необходимый набор данных (точное местоположение, время аварии, регистрационный номер автомобиля и направление движения). Это позволяет экстренным службам оценить ситуацию и принять соответствующие меры.

Система eCall должна быть установлена ​​на каждую новую модель автомобиля, изготовленную после 31 марта 2018 года.

Автомобильная система eCall / Фото youtube

Что будет включать проверка eCall во время техосмотра

Министерство инфраструктуры Польши внесло изменения в технический осмотр авто. Следовательно, с 1 ноября 2022 диагносты, среди прочего, будут проверять работу и системы eCall в новых автомобилях M1 и N1.

Машины– это механические транспортные средства, предназначенные и изготовленные преимущественно для перевозки пассажиров и их багажа, не более 8 мест, кроме водителя. Автомобили категории– это механические транспортные средства, предназначенные и изготовленные преимущественно для перевозки грузов, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.

На станции диагностики водителей расспросят о системе автоматического вызова экстренной помощи. Специалисты должны проверить, оснащен ли автомобиль eCall. Кроме того, во время техосмотра по возможности проверят, исправна ли кнопка SOS.