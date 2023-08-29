Бесплатный проезд за тату: оригинальный способ получить проездной в Австрии вызвал критику

В Австрии предложили получить бесплатный проезд на общественный транспорт за тематическую татуировку. И если вы подумали, что на такое никто не решился, вы ошибаетесь.

В Австрии предложили годовой бесплатный проезд на весь общественный транспорт за татуировку на климатическую тематику. Такую акцию проводит Klimaticket, обычно предоставляющий скидки на проезд в общественном транспорте и поездах.

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Тату-проездной

Татуировка-проездной должна быть набита по одному из шаблонов Klimaticket. Они касаются экологической тематики, сокращения выбросов и изменения климата. Тату можно было сделать на нескольких музыкальных фестивалях совершенно бесплатно. Но важное условие: это разрешено только совершеннолетним.

Инициативу поддержала глава Министерства по защите климата Леонора Гевесслер. Акцию сразу раскритиковали в местных СМИ, соцсетях, а также несколько австрийских чиновников. Они считают, что это поощрение безответственного поведения.

Это такая показательная акция? Мотивировать молодежь делать татуировки?

— написал один из пользователей в инстаграме под постом о климатических татуировках.

С аккаунта Klimaticket ответили просто – "персональная ответственность".

Представители компании заявили, что акцию с татуировками "восприняли положительно" и определенный спрос на нее был. Климатические тату ради бесплатного проезда сделали 6 человек. Но после критики, которая полилась на организацию от журналистов и чиновников, они не уверены, что готовы повторить это в следующем году.

– это годовой проездной на весь общественный транспорт Австрии. Его стоимость 1 095 евро в год. Более 245 тысяч человек пользуются им.