Бесплатное мороженое и скидки на развлечения: как Таллинн поощряет жителей вакцинироваться

18 июля жителей столицы Эстонии приглашают на вакцинацию против COVID-19 в специальные пункты в нескольких районах города. Всем привитым обещают приятные бонусы.

Предварительная регистрация не нужна. Таким образом в городе хотят создать максимально благоприятные условия для того, чтобы количество вакцинированных лиц увеличивалась.

Интересно Сколько денег перевели украинцы из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: данные

Какие бонусы получат вакцинированы жители Таллинна

В день получения вакцины против коронавируса жители Таллинна смогут посетить столичный зоопарк со скидкой за билет в размере 70%. Кроме того, компания Balbiino угостит привитых лиц мороженым. Об этом рассказали в пресс службе министерства социальных дел Эстонии.

Мы приглашаем целые семьи. Берите с собой бабушек, дедушек, молодежь – и просто приходите,

– говорит член рабочей группы по вакцинации против COVID-19 и глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Он добавил, что сделать прививку самым и обеспечить вакциной близких сейчас – это наиболее правильный поступок, ведь только так осенью смогут работать школы, бабушки смогут встречаться с внуками, а все жители Таллинна – избежать ограничений, которые ставят под угрозу множество рабочих мест.

Аркадий Попов заверил, что все вакцины, которые используют в Эстонии, являются эффективными и защищают от новых штаммов вируса.

Всего в каждом пункте вакцинации в указанный день планируют обслужить примерно по 500 человек.

Напоминаем, что в Эстонии полную вакцинацию прошли 34,1% населения.

Всего было введено 1,04 миллиона доз вакцин.

В стране применяют четыре препарата, одобренные ЕС: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.