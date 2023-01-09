Таиланд снова потребует у туристов сертификат вакцинации: новые правила въезда в страну
Источник:ThaiPBS
Таиланд ужесточает на своих границах меры безопасности касаемо пандемии коронавируса. Путешественникам снова понадобятся сертификаты о полной вакцинации от COVID-19.
В странах Азии фиксируют опасность роста заболевания COVID-19. На фоне актуальной ситуации власти Таиланда решили восстановить некоторые требования по пересечению границы, действовавшие с начала пандемии коронавируса.
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Новые требования для въезда в Таиланд
Следовательно, туристы, планирующие пересечь границу Таиланда, должны иметь сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19. Новые правила вступают в силу уже с сегодняшнего дня, 9 января, и будут действовать до 31 января. Правда, эти требования актуальны не для всех, а только для тех, кому исполнилось 18 лет.
Требования для иностранцев, которые будут направляться в Таиланд с 9 по 31 января
- Путешественники, которым уже есть 18 лет, должны предъявить подтверждение полной вакцинации (по меньшей мере 2 дозы вакцины, при этом второй компонент вакцины должен быть получен не менее чем за 14 дней до въезда в страну) или справку от врача, подтверждающую выздоровление от коронавируса, полученную не позднее чем за 180 дней. Список вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда можно найти по ссылки.
- Туристы без вакцинации должны предоставить письмо-обоснование от врача.
- По прилету 5% пассажиров выборочно сдают ПЦР-тест.
- Требования по вакцинации и страхованию не распространяются на владельцев тайских паспортов.
- Требования вакцинации и страхования не распространяются на пассажиров, путешествующих по транзиту. Они должны соблюдать требования страны назначения.
- Туристам с симптомами Covid-19 рекомендовано пройти тестирование на коронавирус по прибытии.