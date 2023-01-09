Таиланд снова потребует у туристов сертификат вакцинации: новые правила въезда в страну

Таиланд ужесточает на своих границах меры безопасности касаемо пандемии коронавируса. Путешественникам снова понадобятся сертификаты о полной вакцинации от COVID-19.

В странах Азии фиксируют опасность роста заболевания COVID-19. На фоне актуальной ситуации власти Таиланда решили восстановить некоторые требования по пересечению границы, действовавшие с начала пандемии коронавируса.

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Новые требования для въезда в Таиланд

Следовательно, туристы, планирующие пересечь границу Таиланда, должны иметь сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19. Новые правила вступают в силу уже с сегодняшнего дня, 9 января, и будут действовать до 31 января. Правда, эти требования актуальны не для всех, а только для тех, кому исполнилось 18 лет.

Требования для иностранцев, которые будут направляться в Таиланд с 9 по 31 января