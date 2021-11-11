"Праздники без папы": в Польше собирают подарки на Рождество детям украинских защитников

В Польше объявили о начале рождественской акции "Праздники без папы". Ежегодно в ее рамках собирают подарки для детей военных, пострадавших в результате российской агрессии.

Для детей собирают сладости, игрушки, одежду и книги. Волонтеры формируют подарочные наборы, которые передадут семьями защитников к Рождеству Христову, позднее всего – 14 января 2022 года.

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Подарки – как символ памяти

Организаторы объяснили, что Рождество – это, прежде всего, время семейных встреч и радостных и беззаботных дней. Впрочем, для детей украинских защитников – это время, когда за праздничным столом остается пустое место, а в сердце оживают воспоминания о том, кто никогда не вернется в дом.

Символическим рождественским подарком мы хотим показать этим деткам, что они не сами со своей трагедией. Что во всем мире есть люди, которые их поддерживают и всегда готовы помочь,

– добавили волонтеры.

На сайте благотворительной инициативы также говорится, что "Праздники без папы" – не акция гуманитарной помощи. Мол, рождественские подарки детям – это символ памяти об их родителях, отдавших жизнь в борьбе за лучшее будущее Украины.

В прошлом году собрали рекордную сумму

Благотворительную акцию "Праздники без папы" проводят уже восьмой год подряд. Это инициатива украинских волонтеров из Варшавы Виктории Батрин и ее матери Галины Андрушков.

В конце 2020 – начале 2021 года волонтерам удалось собрать 167,5 тысяч злотых, а это – более 1 миллиона гривен. Благодаря этому упаковали и вручили 3 650 подарков для детей украинских героев, погибших и пострадавших на Майдане и Донбассе. Всего с 2014 года малыши получили уже более 20 тысяч подарков.