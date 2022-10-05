"Суп для Украины": как украинцам в Кракове бесплатно пообедать

В Польше сейчас находятся больше всего беженцев из Украины. В каждом городе страны запускают разные инициативы для поддержки украинцев.

Так, в Кракове переселенцы могут получить бесплатный обед. Для этого в городе действует инициатива "Суп для Украины".

Читайте также В Кракове будут раздавать детям из Украины вещи первой необходимости: как получить гуманитарную помощь

Как работает "Суп для Украины" в Кракове

Еду могут получить переселенцы и люди, приютившие украинцев. Также волонтеры центра направляют в пункты:

бесплатной одеждой;

юридическими консультациями;

психологическими консультациями.

Взять горячий обед можно по адресу ул. Śniadeckich 3 с 10:00 до 16:00 с понедельника по субботу. Для этого не нужно предъявлять никаких документов – помогут всем, кто в этом действительно нуждается.