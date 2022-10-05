"Суп для Украины": как украинцам в Кракове бесплатно пообедать

5 октября 2022 , 12:48
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Источник:

Zupa dla Ukrainy Kraków

В Польше сейчас находятся больше всего беженцев из Украины. В каждом городе страны запускают разные инициативы для поддержки украинцев.

Так, в Кракове переселенцы могут получить бесплатный обед. Для этого в городе действует инициатива "Суп для Украины".

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Как работает "Суп для Украины" в Кракове

Еду могут получить переселенцы и люди, приютившие украинцев. Также волонтеры центра направляют в пункты:

  • бесплатной одеждой;
  • юридическими консультациями;
  • психологическими консультациями.

Взять горячий обед можно по адресу ул. Śniadeckich 3 с 10:00 до 16:00 с понедельника по субботу. Для этого не нужно предъявлять никаких документов – помогут всем, кто в этом действительно нуждается.

Как работает "Суп для Украины" в Кракове / Фото из фейсбука Zupa dla Ukrainy Kraków

Волонтеры проекта просят о помощи

Организаторы инициативы обратились к людям с просьбой о помощи. Волонтеры просят приносить горячие обеды.

Нужны супы в любом количестве! Веганские и законсервированные. Пожалуйста, готовьте, становится холодно и к нам приходит даже несколько сотен человек в день,
– пишут на странице проекта.

Кроме супов можно приносить консервы, каши, крупы, напитки, фрукты, овощи, сладости и т.д.

Также просят делиться чашками, тарелками и другими столовыми принадлежностями.

Автор: Марта Касіянчук