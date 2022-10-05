"Суп для Украины": как украинцам в Кракове бесплатно пообедать
Источник:Zupa dla Ukrainy Kraków
В Польше сейчас находятся больше всего беженцев из Украины. В каждом городе страны запускают разные инициативы для поддержки украинцев.
Так, в Кракове переселенцы могут получить бесплатный обед. Для этого в городе действует инициатива "Суп для Украины".
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Как работает "Суп для Украины" в Кракове
Еду могут получить переселенцы и люди, приютившие украинцев. Также волонтеры центра направляют в пункты:
- бесплатной одеждой;
- юридическими консультациями;
- психологическими консультациями.
Взять горячий обед можно по адресу ул. Śniadeckich 3 с 10:00 до 16:00 с понедельника по субботу. Для этого не нужно предъявлять никаких документов – помогут всем, кто в этом действительно нуждается.
Волонтеры проекта просят о помощи
Организаторы инициативы обратились к людям с просьбой о помощи. Волонтеры просят приносить горячие обеды.
Нужны супы в любом количестве! Веганские и законсервированные. Пожалуйста, готовьте, становится холодно и к нам приходит даже несколько сотен человек в день,
– пишут на странице проекта.
Кроме супов можно приносить консервы, каши, крупы, напитки, фрукты, овощи, сладости и т.д.
Также просят делиться чашками, тарелками и другими столовыми принадлежностями.