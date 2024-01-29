В 2024 году в Германии повысили штрафы для водителей: какие суммы
Источник:uainfo.eu
2024 будет дорогим для водителей в Германии, ведь цены на заправках растут, экологический бонус для электромобилей закончился досрочно, а штрафы за нарушения выросли. В некоторых случаях водители теперь рискуют получить даже запрет на вождение.
Узнайте, насколько дорогими будут нарушения ПДД в Германии в этом году и как изменился каталог штрафов.
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Наиболее распространенными нарушениями в Германии являются:
- слишком быстрая езда
- пользование смартфоном за рулем
- игнорирование красного сигнала светофора
- неправильная парковка
- остановка обгона и несоблюдение безопасной дистанции.
Суммы штрафов за нарушение ПДД
Водители в Германии рискуют заплатить:
- 60 евро за отсутствие номерного знака и 65 евро за закрытый номерной знак
- 100 евро за въезд в экологичную зону без экологической наклейки
- 100 евро за нарушение требований бортового журнала
- 20 евро за слишком медленное вождение без уважительной причины.
Кроме того, в дополнение к штрафу водители в Германии могут получить один балл во Фленсбурге за следующие правонарушения:
- пользование мобильным телефоном во время вождения (1 балл + 100 евро)
- проезд на красный свет (1 балл + 90 евро)
- превышение срока основной проверки "TÜV" более восьми месяцев (1 балл + 60 евро)
- нарушение требований к зимним шинам (1 балл + 60 евро)
- детей не зафиксированных ремнем безопасности (1 балл + до 70 евро)
- простое нарушение права проезда (1 балл + 70€)
- вождение без прав и вождение без сопровождения с 17 лет (1 балл + 70 евро)
- если груз не закреплен должным образом (1 балл + 60 евро)
- создание опасности для пешеходов (1 балл + 60 евро)
- невыполнение указаний полицейских (1 балл + 70 евро)
Каков штраф за превышение скорости в 2024 году?
Суммы штрафов в Германии за превышение скоростного режима могут отличаться в зависимости от скорости, с которой движется авто и местности, где это нарушение произошло.
В 2024 году в Германии выросли штрафы за ПДД / Фото Unsplash
При этом в некоторых случаях у водителя могут удалить права за превышение скорости. Да:
- Если вы превысите максимально разрешенную скорость до 10 километров в час в пределах города вам грозит штраф в размере 30 евро, а за пределами города вам грозит штраф в размере 20 евро.
- Если вы превысите скорость более 70 километров в час, вам грозит штраф до 800 евро в городских районах и до 700 евро за пределами городских территорий.
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Водители рискуют получить запрет вождения:
- Запрет на вождение на один месяц при превышении скорости 31 километров в час в пределах населенных пунктов / при превышении скорости 41 километров в час за пределами населенных пунктов плюс штраф и баллы во Фленсбурге.
- Двухмесячный запрет на вождение при превышении скорости 52 километра в час в пределах населенных пунктов / от 70 километров в час за пределами плюс штраф и баллы во Фленсбурге.
- Трехмесячный запрет на управление при превышении скорости 61 километр в час в пределах населенных пунктов и более 70 километров в час за пределами населенных пунктов, а также штраф и баллы во Фленсбурге.
Кроме того, изъять транспортное средство, а также депортировать из страны с последующим запретом на въезд могут водителя на авто с иностранной регистрацией в случае если он не имеет полиса страхования "Зеленая карта" или если срок действия такого страхования истек.