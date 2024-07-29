Студент осуществил детскую мечту и купил остров "буквально за копейки"

К счастью, мечтам все-таки свойственно сбываться. В то время, когда его однокурсники покупали автомобили, 24-летний студент Оливер Рассел решил приобрести собственный остров.

Впервые Оливер и его возлюбленная Хелена Томашевская попали на остров в зимний период. Тогда местность была покрыта густым слоем снега. Пара прошла немалое расстояние пешком, а потом сделала "привал". Оливер и Хелена разожгли костер и начали жарить сосиски.

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Маленький пикник очень понравился и молодые люди почувствовали: это место должно стать их. Рассел заметил, что его охватил мир и покой.

Сколько стоил остров

Вернувшись в Хельсинки, Оливер обратился к агенту по недвижимости. Тот заметил, что на желанный остров уже годами не ступала человеческая нога. Приобрести его можно. И цена – довольно демократичная – 36 тысяч долларов (1 476 000 гривен).



Маленький остров стал осуществленной мечтой / Bussines Insider

Решение о покупке Оливер принял немедленно. Хелена поддержала его в этом. Между тем родные и друзья отнеслись к идее очень скептически. Они напомнили, что ни Оливер, ни Хелена, которые мечтают построить на острове дом и сауну, не имеют никаких строительных навыков. Однако молодых людей это не пугает.

Большинство людей говорили: "Что вы делаете? Зачем вы это делаете?" Это кажется каким-то безумием. Но я чувствую, что мне повезло,

– признался Оливер.

Сейчас они с Хеленой уже установили на озере большую палатку. А все припасы доставляют на лодке. Это – только начало грандиозной истории.