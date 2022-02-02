Стрелял в охранников на вокзале резиновыми пулями: украинцу в Польше грозит арест

Полиция города Лодзь задержала гражданина Украины. Мужчина организовал стрельбу на железнодорожной станции "Лодзь – Фабричная".

Инцидент произошел 27 января. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Детали инцидента

На сайте местной полиции рассказали, что одна из пассажирок на вокзале заметила мужчину, который лежал на полу. Женщина сообщила об этом охранникам станции.

Когда работники вокзала приблизились к лежащему мужчине, тот внезапно достал пистолет и начал стрелять в охранников. После этого неизвестный убежал.

В комнате мониторинга на железнодорожной станции находились двое полицейских. Когда охранники дали им сигнал, они побежали за злоумышленником. Догнать его смогли за пределами здания.

По словам правоохранителей, задержанный вел себя очень агрессивно. Он отказывался выполнять приказы полицейских, кричал и вырывался. Однако полицейские смогли унять его ярость.

Агрессивным мужчиной оказался 32-летний гражданин Украины. Полиция изъяла у него пистолет и резиновую пулю диаметром 1 сантиметр. Стоит заметить, что если бы такая пуля попала в человека, то могла бы причинить ранения.

Теперь украинцу грозит до трех лет заключения.