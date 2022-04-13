Страшно, когда рушатся твои мечты и планы – история украинки, переехавшей в Бельгию

Иванна Повченюк была на четвертом месяце беременности, когда вместе с двумя детьми решила выехать из Украины из-за российской агрессии. Семья нашла безопасное убежище в Антверпене, расположенном в Бельгии.

Свою историю она рассказала изданию ReliefWeb. Иванна утверждает, что переезд в семью временный. Украинцы мечтают как можно скорее вернуться домой.

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Переезд за границу и прерванная беременность

Страшно, когда рушатся твои мечты и планы. Когда умирают твои родные и друзья, а ты ничего не можешь поделать. Когда через несколько минут нужно взять все необходимое и бежать в неизвестность,

– делится Иванна.

Когда началась война, женщина сначала отправлялась в Яремче. Там Иванна с детьми (12-летняя Снежана и 8-летний Артур) сели в автобус, который за шесть часов довез их недалеко от польской границы. Оттуда украинцы шли четыре часа, пока не прибыли в пункт пропуска. На границе пришлось стоять пять часов в очереди на морозе.

Я расплакалась, потому что люди такие добрые. Я не встречала никого такого, кто бы не помогал чем можно – едой, памперсами. Я была глубоко тронута,

– рассказывает беженка.

До Антверпена семья добиралась 16 часов. Там их ждал муж Иванны. Он уже долгое время работает в Бельгии.

К сожалению, через неделю после переезда Иванна потеряла своего ребенка. На это повлиял сильнейший стресс, который пришлось пережить беременной женщине.

О жизни в Бельгии

Пока семья временно проживает за границей, их частный дом в Ивано-Франковске стал убежищем для семьи из Запорожья.

Иванна в новой стране быстро нашла работу – работает уборщицей. Но говорит, что жизнь в эмиграции – не для нее.

"Когда будет мир, мы вернемся в Украину. Там у нас семья, друзья и школа. Нас все ждут. Мы мечтаем вернуться домой, не слышать воздушных тревог, спокойно уснуть и жить спокойной жизнью", – надеется женщина.