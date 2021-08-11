Лотереи, коровы и угрозы заключением: как страны стимулируют жителей вакцинироваться

Эпидемиологи отмечают, что вакцинация против коронавируса является лучшим способом преодолеть пандемию. Ведь нужно выработать коллективный иммунитет, чтобы уменьшить угрозы вируса. Надеяться на то, что такой иммунитет выработается в естественный способ не стоит, говорят ученые. Не это уйдут годы, а сам вирус мутирует. Поэтому страны всячески поощряют население делать прививки.

Вакцинированные против COVID-19 лица во многих странах имеют различные социальные преимущества. Более того, некоторые государства готовы давать призы за вакцинацию или, наоборот, наказывать тех, кто от нее отказывается.

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Как страны мотивируют население делать прививки против COVID-19

США

В США в некоторых штатах с целью популяризации вакцинации устраивают лотереи. Так, в Нью-Йорке тот, кто получил вакцину от коронавируса, имеет шанс выиграть до 5 миллионов долларов, в Огайо – до 1 миллиона долларов, а в штате Мэриленд – до 400 тысяч долларов. Кроме того, вакцинированным раздают билеты на спортивные мероприятия и подарочные сертификаты в магазины

Американские компании также поощряют коллективы к вакцинации. Например, работникам компании American Airlines предлагают дополнительные выплаты и выходной.

Есть и по-настоящему креативные акции. Например, в штате Мичиган 4 мая в официальный день "Звездных войн" устроили тематическую вакцинацию. Это было очень зрелищно.

Даже приложения для знакомств агитируют пользователей бороться с пандемиею.Tinder, Bumble, Badoo и другие известные сервисы для поиска пары дарят вакцинированным жителям США бесплатный доступ к закрытым функциям.

Польша

Польша, как и большинство стран, решила агитировать жителей деньгами, поэтому организовала большую государственную лотерею. Привитие люди могут выиграть 100 тысяч злотых ежемесячно и 50 тысяч злотых в неделю. Каждый 2000-й привитий житель Польши получит 500 злотых гарантировано.

Монголия

Финансовую мотивацию выбрала и Монголия. Граждане страны, которые сделали два укола вакцины против коронавируса, получают до 50 тысяч тугриков.

Россия

Москва разыгрывает бонусные карты и промокод на сумму до тысячи рублей среди людей старше 60 лет. К тому же в российской столице за вакцинацию дают бесплатные билеты на смотровую площадку Panorama 360 и бесплатное эскимо. А привитым клиентам компании "Аэрофлот" насчитывают 10 тысяч миль полета на специальный бонусный счет.

Таиланд

В Таиланде, вероятно, решили, что дарить деньги – слишком банальная идея. Поэтому среди вакцинированных людей в стране еженедельно разыгрывают коров.

Индонезия

На награду в виде животного за полученные прививки могут претендовать и граждане Индонезии. Там за полную вакцинацию выдают курицу.

Израиль

В Израиле к вакцинации отнеслись очень ответственно. В стране уже массово делают третью прививку жителям. Также Израиль активно поощряет молодежь и детей к вакцинации. Так, среди школьников в стране разыгрывают билеты на культурные и спортивные мероприятия.

Гонконг

В Гонконге за вакцинацию можно выиграть электрокар Tesla, часы Rolex, золотые слитки, квартиру или 100 тысяч долларов.

Филиппины

Если перечисленные выше страны мотивируют жителей делать прививку "пряником", то в Филиппинах решили использовать совсем другой метод – пугать "кнутом". Президент страны Родриго Дутерте высказался о том, что людей, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут сажать в тюрьмы.

Украина

Украинские города тоже придумывают стимулы для граждан. Так, местные власти Днепра предлагают вакцинированным дарить месяц бесплатного проезда в общественном транспорте. А в столице дарят футбольные билеты в центрах массовой вакцинации.

Как поощряют жителей вакцинироваться против коронавируса / Изображение "Слово и Дело"