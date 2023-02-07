Как украинским студентам оформить медицинскую страховку в Польше
7 февраля 2023, 18:00Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Из-за великой российско-украинской войны многие студенты из Украины вынуждены были уехать за границу, чтобы продолжить получать образование. Многие из наших земляков сейчас учится в Польше.
А одним из обязательных условий обучения в соседней стране является наличие страхования. И если польским студентам местных вузов медицинскую страховку предоставляют автоматически, то украинцам следует самостоятельно позаботиться об оформлении полиса.
Читайте также Как меньше платить за отопление и свет: советы по экономии на коммунальных услугах в Польше
Полезные подсказки для студентов, которым нужно оформить медицинскую страховку в Польше
- Украинским студентам, чтобы иметь страховку, нужно заключить договор в Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Только после этого они смогут самостоятельно уплачивать ежемесячные взносы и числиться застрахованными лицами.
- Иностранцам с Картой поляка зарегистрироваться в NFZ можно бесплатно. В таком случае ежемесячные взносы в Фонд за студента будут оплачивать его учебное заведение.
- Такая страховка покрывает большинство видов медицинских услуг и дает право на посещение государственных медицинских учреждений по всей стране.
- Автоматическая страховка начисляется студентам в Польше только до определенного возраста – до 26 лет.
- После 26 студентов может иметь другой источник страхования. Например, от работодателя или работающих жены/мужа.
- Страхование во время обучения в Польше обязательно. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы не было слишком длительных перерывов по уплате взносов. Если допустить более трех месяцев перерыва, то придется уплатить просроченные взносы и проценты.