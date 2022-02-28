Страхование не нужно: в Польше сеть медучреждений будет бесплатно помогать украинцам

Группа частных медицинских учреждений Luxmed подготовила пакет "Помощь гражданам Украины". Поддержка включает в себя многие аспекты: от услуг скорой помощи до предоставления рабочих мест украинским медикам.

Воспользоваться медицинскими услугами могут даже незастрахованные лица. Украинцев пообещали поддерживать с обеих сторон границы.

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Подробнее об инициативе польской сети частных медицинских учреждений

Экстренную медицинскую помощь прибывающим из Украины будут предоставлять в 13 локациях сети Luxmed. Для этого была создана специальная польско-украинская горячая линия. Она работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Обращаться нужно по телефону 22 45 87 007. Также можно писать письма на адрес электронной почты ua.kontakt@luxmed.pl. Людей будут бесплатно консультировать специалисты. В случае необходимости можно получить лечение в госпитале. Будут помогать с лечением также серьезных заболеваний, таких как онкология, диализ и другие.

Медицинские работники Luxmed сообщили, что со всем необходимым оборудованием находятся в непосредственной близости от границы. Поэтому способны обеспечить своевременную помощь беженцам в этих зонах.

Кроме того, сеть пообещала принимать участие в поддержке перемещения семей работников с территории Украины в Польшу, в частности оказывать правовую, логистическую и финансовую помощь.

Украинские врачи, работающие в Польше, беспрерывно контактируют с коллегами в Украине. Мы будем оказывать реальную и необходимую для спасения жизни и здоровья материальную и техническую поддержку больницам, действующим на территории конфликта,

– отметили в Luxmed.

Рассматривается возможность создания дополнительных рабочих мест граждан Украины. Это касается как врачей, так и медсестер и младшего персонала, а также административных работников.

Кроме того, сеть объявила о партнерстве с организацией "Польская гуманитарная акция". Это одна из старейших и авторитетных благотворительных организаций.

Забота, ответственность и отвага – это те ценности, которыми мы руководствуемся каждый день в работе. Сегодня мы хотим особо подчеркнуть это, выражая солидарность с украинским народом,

– добавили в Luxmed.

Среди прочего, медики будут проводить вебинары. Полезной информацией будут делиться психологи и юристы на украинском и польском языках.

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