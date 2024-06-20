Туристы пытались спасти: легендарный Стоунхендж пережил атаку

Двое так называемых "экоактивистов" из Just Stop Oil напали на древний Стоунхендж. Легендарную локацию, которая пережила тысячи лет, залили оранжевой краской.

Стоит заметить, что к камням Стоунхенджа запрещено даже прикасаться. Иногда туристы нарушают это правило, однако их останавливают охранники величественного места или сами посетители. Пока тысячи людей делают все возможное, чтобы сохранить Стоунхендж, находятся и те, кто пытается его разрушить, прикрываясь благородной целью.

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Стоунхендж залили оранжевой краской

Кадры, как так называемые экоактивисты обливают Стоунхендж оранжевой краской, облетели весь мир. Люди шокированы и возмущены. Известно, что участие в варварской акции приняли двое: 21-летняя студентка Оксфорда Ниам Линч и 73-летний мужчина по имени Раджан Найду. Оба представляют Just Stop Oil – климатическое движение, которое больше разрушает, чем уберегает.

Туристы, которые как раз любовались Стоунхенджем, пытались оттянуть "экоактивистов" от древних камней. Однако ничего не получилось. Линч и Найду заявили, что краска – вроде бы на основе кукурузной муки и не нанесет существенного вреда Стоунхенджу.



Представители Just Stop Oil атаковали Стоунхендж / Скриншот с видео

В Just Stop Oil заявили, что целью "акции" является добиться, чтобы правительство Великобритании согласовало с другими государствами план прекращения добычи и сжигания нефти, газа и угля (это должно произойти уже в 2030 году). "Экоактивисты" добавили, что это поможет природе, которую и чтят в Стоунхендже. Стоит заметить, что разрушение не является способом сохранить что-то.