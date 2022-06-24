Стоматологические услуги в Польше: какие цены в клиниках и как украинцам не платить за лечение

Украинцы в Польше сталкиваются с необходимостью посетить стоматолога. Эти услуги там не из дешевых. Какие ориентировочные цены в частных клиниках и как получить бесплатное лечение – рассказываем дальше.

Стоматологическое лечение в Польше – качественное, поэтому стоит немало. Однако это не проблема для официально трудоустроенных поляков, регулярно уплачивающих обязательное медицинское страхование. Для владельцев страхового полиса некоторые услуги в стоматологических кабинетах доступны бесплатно.

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Право получить такие же бесплатные услуги, как и граждане Польши, имеют и беженцы из Украины, которые оформили номер PESEL и находятся в стране легально.

Бесплатная стоматологическая помощь украинцам в Польше

В рамках помощи украинским беженцам по всей Польше работает более 300 стоматологических кабинетов, где лечат наших граждан абсолютно бесплатно. Но следует отметить, что список услуг, за которые не нужно платить, определяют непосредственно владельцы клиники.

Обычно бесплатно принимают пациентов при неотложных состояниях (например, острая зубная боль).

Приблизительные цены в частных клиниках

цена за консультацию стоматолога составляет от 100 до 200 злотых (700 – 1400 гривен);

пломбирование обойдется от 200 злотых и выше (от 1400 гривен);

за лечение канала зуба придется заплатить от 350 злотых (2450 гривен);

удаление зуба обойдется минимум в 200 злотых (1400 гривен), не считая рентгена, консультации, препаратов и т.п.;

за отбеливание зубов нужно отдать около 500 злотых (3500 гривен);

Полный список клиник, где предоставляют бесплатные стоматологические услуги украинцам, доступен по ссылке

Отдельно платить придется за наркоз и обезболивание во время процедур.

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Перед визитом к стоматологу в Польше, как и во многих других странах, необходимо сначала позвонить по телефону и предварительно записаться.