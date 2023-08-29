В Польше появилась новая стипендия для украинцев: кто и сколько может получить
Источник:mieroszewski.pl
Польша предлагает украинцам немало финансовой поддержки. В частности, недавно появилось еще одно – украинские ученые могут претендовать на стипендию на месяц исследований в Польше.
Стипендия для украинских ученых в Польше
Стипендиальная программа "Месяц в Польше" имени Юлиуша Мерошевского направлена на иностранных ученых из Центрально-Восточной Европы. Кто может получить и сколько – узнайте дальше!
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Так, кроме украинцев, на стипендию могут претендовать ученые с:
- Армении;
- Азербайджана;
- Белоруссии;
- Грузии;
- Молдовы;
- России.
Стипендия позволит ученым, которые ее получат, проводить краткие научные исследования. К примеру, интервью и опрос. А также архивные и библиотечные запросы в области истории, политической ситуации и культуры и наследия народов Центральной и Восточной Европы.
Участниками программы могут быть:
- иностранцы, которые уже проводят исследования в Польше или планируют это делать;
- лица, занимающиеся научной деятельностью и готовые воплощать научный проект;
- работники академических центров, имеющие достижения в научной деятельности и могут это документально подтвердить;
- лица без докторской степени, но студенты докторских программ, имеющие документально подтвержденные достижения в научной деятельности.
В рамках программы участники получат 6 500 злотых (57 900 гривен) денежной поддержки, а также новый опыт и ценные контакты с учеными в Польше.
Украинские ученые могут претендовать на стипендию в Польше / Фото UnSplash
Как подать заявку?
Для подачи заявки требуется:
- заполнить аппликационную форму;
- отправить ее по электронному адресу: stypendia@mieroszewski.pl.
У программы нет четкого дедлайна, и заявки будут принимать постоянно, до исчерпания средств. Аппликации можно заполнять на польском или английском языке. Результаты конкурсного отбора сообщат кандидатам через письма по электронной почте.Заметьте: с апреля украинские беженцы в Польше получили возможность подать заявление на получение разрешения на проживание на определённый срок вместо временной защиты. При этом в 2023 году заметно сократилось количество украинцев, обращающихся за видами по сравнению с предыдущим годом. Почему так происходит – рассказываем по ссылке!