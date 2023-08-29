В Польше появилась новая стипендия для украинцев: кто и сколько может получить

Стипендиальная программа "Месяц в Польше" имени Юлиуша Мерошевского направлена на иностранных ученых из Центрально-Восточной Европы. Кто может получить и сколько – узнайте дальше!

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Так, кроме украинцев, на стипендию могут претендовать ученые с:

Армении;

Азербайджана;

Белоруссии;

Грузии;

Молдовы;

России.

Стипендия позволит ученым, которые ее получат, проводить краткие научные исследования. К примеру, интервью и опрос. А также архивные и библиотечные запросы в области истории, политической ситуации и культуры и наследия народов Центральной и Восточной Европы.

Участниками программы могут быть:

иностранцы, которые уже проводят исследования в Польше или планируют это делать;

лица, занимающиеся научной деятельностью и готовые воплощать научный проект;

работники академических центров, имеющие достижения в научной деятельности и могут это документально подтвердить;

лица без докторской степени, но студенты докторских программ, имеющие документально подтвержденные достижения в научной деятельности.

В рамках программы участники получат 6 500 злотых (57 900 гривен) денежной поддержки, а также новый опыт и ценные контакты с учеными в Польше.

Украинские ученые могут претендовать на стипендию в Польше / Фото UnSplash

Как подать заявку?

Для подачи заявки требуется:

заполнить аппликационную форму;

отправить ее по электронному адресу: stypendia@mieroszewski.pl.

У программы нет четкого дедлайна, и заявки будут принимать постоянно, до исчерпания средств. Аппликации можно заполнять на польском или английском языке. Результаты конкурсного отбора сообщат кандидатам через письма по электронной почте.