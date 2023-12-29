Многие туристы не смогут себе позволить: цены на билеты во дворцы Стамбула подорожают

Культурная программа в Стамбуле начнет "кусаться". Музеи и другие достопримечательности резко подняли цены, особенно для иностранных туристов. В результате многие люди просто не смогут позволить себе такой вид развлечений.

Как сообщают турецкие СМИ, с начала следующего года резко возрастет плата за вход в основные туристические достопримечательности, которые находятся в ведении отдела музеологии и популяризации Департамента национальных дворцов. Какими будут цены – дальше в материале!

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Стамбул меняет цены на вход во дворцы

Администрация национальных дворцов Турции приняла решение об изменении цены для туристов. Причем новые прайсы будут ощутимо более дорогими, и начнут действовать уже с 1 января 2024 года.

В основном подорожание повлияет на популярность среди туристов – как самостоятельных, так и организованных – комбинированных билетов, позволяющих увидеть основные достопримечательности за одну поездку.

Так, например:

комбинированный билет во дворец Долмабахче с посещением мужской половины, гарема и художественного музея обойдется в 1050 лир / 32 евро для туристов (для турецких граждан – 150 лир / 5 евро);

с посещением мужской половины, гарема и художественного музея обойдется в 1050 лир / 32 евро для туристов (для турецких граждан – 150 лир / 5 евро); вход во дворец Топкапы, церковь святой Ирины и гарем будет стоить 1 500 лир / 46 евро (для местных – 250 лир / 8 евро).

Вход во дворец Топкапы в Стамбуле станет дороже / Фото Unsplash

Все цены практически во все дворцы города станут на 40 – 60% выше. И коснется это преимущественно соло-туристов. Для групп цены меняются, но не столь сильно – на 25% максимум.

Так что, вероятно, экскурсионная "составляющая" отдыха туристов в Турции значительно уменьшится.

Популярные локации взимают плату с туристов за посещение

В 2024 году популярные туристические направления Европы объявили о вводе платы за въезд. Такие мероприятия должны помочь бороться с чрезмерным туризмом и поставить туристическую отрасль после пандемии.

Самым популярным городом, введшим плату за посещение, является Венеция. Но могут быть сюрпризы и в других известных локациях, о которых не так много рассказывали в СМИ. Где в следующем году следует готовиться платить за въезд или увеличенный туристический налог – читайте по ссылке.