В США еще на год продлили срок пребывания для украинцев

У граждан Украины, год назад сбежавших от войны, завершается срок временного убежища в США. Между тем, администрация Байдена позволила беженцам оставаться в Соединенных Штатах дольше.

Министерство национальной безопасности США продлило еще на год срок пребывания граждан Украины, прибывших на территорию страны после 24 февраля 2022 года. Это решение упрощает для украинцев условия пребывания в Америке.

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Украинцы могут оставаться в США еще в течение года

Новое решение касается, прежде всего, тех граждан Украины и их ближайших родственников, которые прибыли в США до старта программы помощи "Единение для Украины". Дело в том, что эти мигранты получили тогда разрешение на гуманитарное пребывание на год. Таких насчитывается около 20 тысяч человек.

Тем временем беженцы, въехавшие на территорию Соединенных Штатов в рамках программы "Единение для Украины", получили вид на пребывание в стране на 2 года.

Поэтому в течение следующего месяца Министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, которые отвечают условиям, начиная с прибывших раньше.

К концу 2022 года более 82 тысяч украинцев и членов их семей воспользовались программой "Единение для Украины" и въехали в США с начала полномасштабной российско-украинской войны.